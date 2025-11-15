Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'ta kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: Bir ölü beş yaralı

Sivas'ta kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: Bir ölü beş yaralı

00:1515/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu Gürün yol ayrımında kaza meydana geldi. İki tır ve otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Sivas’ta etkisini artıran kar yağışı beraberinde kazaları getirdi. 2 tır ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sivas’ta gün boyunca yağan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi, beraberinde trafik kazasını getirdi. Sivas-Malatya kara yolu Gürün yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 34 FFM 260 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslama yaptı. 34 FCP 129 plakalı tır sürücüsü T.K., yol kenarına durarak kaza yapan sürücüye yardım ettiği esnada bir başka trafik kazası daha meydana geldi. Kangal istikametinden Sivas istikametine seyir halinde bulunan E.Y. idaresindeki 34 EYP 27 plakalı otomobil, yol kenarında duran 34 FCP 129 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu otomobilde bulunan Türkan Çiftçi hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisindeki F.D.Ç. ağır olmak üzere E.Y., A.Y., A.F.Ç. ve H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Sivas
#Kar Yağışı
#Tipi
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Hac kesin kayıtları ne zaman bitecek? İşte E-Devlet üzerinden yapılacak kesin kayıt adımları ve tarihler