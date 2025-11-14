Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas kent merkezinde kar yağışı etkili oldu

Sivas kent merkezinde kar yağışı etkili oldu

12:1614/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Gece Sivas kent merkezinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren kar yağışına dönüştü. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluştu. Vatandaşlar karlı havada fotoğraf çekildi.

Gece Sivas kent merkezinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren kar yağışına dönüştü.

Kar yağışının şiddetini artırmasıyla tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluştu. Vatandaşlar karlı havada fotoğraf çekildi.

Öte yandan Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde de kar etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışı ile birlikte kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 

#Sivas
#Kar
#Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL POSTA KODU ÖĞRENME EKRANI: İstanbul Posta Kodu Kaçtır? İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları