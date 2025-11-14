Uçurumun kıyısındaki sancaktar türbesi her Cuma ziyaretçilerini ağırlıyor

"Buranın ziyaretçisi eksik olmaz"





Cuma namazlarını Yukarı Tekke Camisinde kılmaya gayret gösterdiğini ifade eden Volkan Balcılar, "Sivas Merkez Yukarı Tekke Mezarlığı Abdulvahabi Gazi Cami içerisinde bulunan Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesi içerisindeyiz. Abdulvahabi Gazi Hazretleri Peygamber Efendimizin (sallallâhu aleyhi vesellem) sancaktarı olarak cephede savaşmış ve en son görev yeri burada olduğundan, şehit edildiğinden buraya defnedilmiş büyük bir zat ve evliyadır. Buranın ziyaretçisi eksik olmaz. Yıllardır Sivas’ta var olan bir gelenektir. İnsanlar her fırsatta cumayı mümkün oldukça Yukarı Tekke Abdulvahabi Gazi Camisinde kılarlar ve türbe ziyaretleri, dualar yapılır. Beraberinde insanlar geçmişlerinin ruhlarına yâd etmek için burada ikramlarda, izzetlerde bulunurlar. Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu ve torunlarının da kabirleri burada bulunmaktadır" dedi.