Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sivas’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 18.80 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) ham maddesi, ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahsa ilgili suçlardan işlem yapıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.