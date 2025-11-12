Yeni Şafak
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

10:5912/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
IHA
Ele geçirilen uyuşturucu.
Sivas’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 18.80 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) ham maddesi, ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahsa ilgili suçlardan işlem yapıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

