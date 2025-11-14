Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Zeybek ile yanındaki Ahmet Balta ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Zeybek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.