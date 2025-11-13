Olay, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan K. (32), 41 BBC 066 plakalı BMW marka otomobilinin içerisindeyken bir şahıs yanına geldi. Şahıs, aracın kapısını açarak Ercan K’yi art arda bıçakladı. Sürücü olay yerinden aracıyla kaçarken, saldırgan elinde bıçakla, "Bu mahallede kim kimin namusuna bakarsa" diyerek küfür etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.