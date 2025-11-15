Yeni Şafak
Tahtakurusu için ilaçlattığı evinde ölü olarak bulundu

00:3515/11/2025, Cumartesi
DHA
Eskişehir'de tahtakurusu basan evini ilaçlatan bir vatandaştan haber alamayan yakınları durumu ekiplere haber verdi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eskişehir’de Aziz Erses (69), tahtakurusu bastığı için ilaçlattığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yenidoğan Mahallesi 1. Dökümcüler Sokak’ta meydana geldi. 8 katlı binanın 5’nci katındaki dairede oturan Aziz Erses, birkaç gün önce tahtakurusu ve haşere basan evini ilaçlattı. Ablası hastanede yatılı kanser tedavisi gören Erses, tek başına ilaçlanan evine gelerek, uyudu. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları, eve kontrole geldiklerinde Erses’i hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde, Erses’in hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan bekar olan Aziz Erses’in Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisi gören ablası Zeynep O.'nun da bugün vefat ettiği öğrenildi. Polisin, zehirlendiği ihtimali üzerinde durduğu Erses'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Erses’in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Polisisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



