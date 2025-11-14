Yeni Şafak
Drift atan sürücüye 74 bin 336 lira ceza

01:0014/11/2025, Cuma
AA
Sürücünün, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.
Eskişehir'de üzerinde kumanda ile çalışan abart egzoz olduğu belirlenen ve drift attığı tespit edilen sürücüye 74 bin 336 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, 74 bin 336 lira ceza uygulandı.

Emek Mahallesi Albayrak Caddesi'nde bir otomobilin drift yaparak trafiği kapattığı anların görüntüsünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söz konusu otomobil, Ertaş Caddesi'nde hareket halinde görüldü.

Polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan incelemede, aracın üzerinde kumanda ile çalışan abart egzoz olduğu, drift atan sürücünün de aynı kişi olduğu tespit edildi.

Otomobili kullanan kişinin, sürücü belgesinin daha önceden emniyet birimlerince alındığı belirlendi.

Sürücüye, "abart egzoz kullanma", "sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma" ve "drift yapma" maddeleri uyarınca toplam 74 bin 336 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca işlem yapılan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücünün de sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.



