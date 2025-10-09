Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

Drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

11:159/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Drift atmaktan 46 bin 392 idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
Drift atmaktan 46 bin 392 idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Sivas'ta otomobiliyle drift yaparken polislere yakalanan sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Dört Eylül Sanayi Sitesi’nde otomobili ile drift atan D.K. suçüstü yakalandı. Araç sürücüsü D.K.'ye drift atmaktan 46 bin 392 idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten menedildi. D.K.'nin otomobili ile drift atması ve polislere yakalanma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



#Sivas
#drift
#ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YDS/2 ne zaman? ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi açıkladı