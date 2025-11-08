Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Eskişehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Biri ağır dokuz kişi yaralandı

Eskişehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Biri ağır dokuz kişi yaralandı

00:308/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır dokuz kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana geldi. H.Y.(33) idaresindeki 26 PK 077 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride savrulup, H.F. (33) kontrolündeki 07 EBM 02 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu konumunda bulunan . H.F.’nin(5), H.F.(32), H.F.(8), Ş.F.T.(25), A.T.(31), E.Y.(30) ile R.S.Y.’nin(7) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan H.F.'nin (5) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

#Eskişehir
#Trafik kazası
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak?