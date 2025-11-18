Malatya’da istihdam deprem öncesi seviyenin üzerine çıktı

"Nitekim 2023'te istihdamımız yaklaşık 200 bin civarındaydı. Depremin etkisiyle istihdamda ciddi bir düşüş yaşandı ancak devletimizin aldığı tedbirler ve yapılan yatırımlar sayesinde istihdam her geçen gün artmaya devam etti. Özellikle inşaat sektörünün lokomotif bir sektör olduğunu vurgulamak istiyorum. Öte yandan iş arayanlara baktığımızda, 2023'te 42 bin 506 kişi iş ararken bu rakam bugün 25 bine düşmüştür yani iş arayan sayısında yüzde 41'lik bir azalma görülmektedir. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz"