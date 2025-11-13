Yeni Şafak
350 bininci afet konutu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek

12:4713/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 350 bininci konut teslim töreninin 15 Kasım'da Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "350 bin gurur, 350 bin umut. Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle deprem bölgesinde 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz" dedi.

45 BİN EV VE İŞ YERİ TAMAMLANDI


Öte yandan, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; deprem bölgesindeki inşa çalışmaları kapsamında 45 bin 342 ev ve iş yerini daha tamamladı. 350 bininci konutun teslim töreni, 15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenecek 'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' sloganıyla gerçekleştirilecek.

Törende en yüksek teslimat, 21 bin 760 ile Malatya'da gerçekleşecek. Hatay'da ise teslim edilen konut sayısı 100 bine yaklaşacak.

