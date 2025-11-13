350 bininci afet konutu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek

45 BİN EV VE İŞ YERİ TAMAMLANDI





Öte yandan, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; deprem bölgesindeki inşa çalışmaları kapsamında 45 bin 342 ev ve iş yerini daha tamamladı. 350 bininci konutun teslim töreni, 15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenecek 'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' sloganıyla gerçekleştirilecek.