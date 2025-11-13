Yeni Şafak
Ekimde 164 bin 306 konut satışı gerçekleşti: İşte ne çok ve en az konut satılan iller

10:4413/11/2025, Perşembe
AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde konut satışlarının, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.


Buna göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306'ya geriledi.

En çok konutun satıldığı iller


İstanbul, 26 bin 305 ile ekimde en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 14 bin 681 konut satışıyla Ankara, 8 bin 678 ile İzmir takip etti.

En az konutun satıldığı iller


Konut satış sayısının en az olduğu iller 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti.

#TÜİK
#Türkiye
#Türkiye İstatistik Kurumu
