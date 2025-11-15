Yeni Şafak
Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

15:2015/11/2025, Cumartesi
DHA
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen TIR'ın şoförü Hamit Er, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkiinde meydana geldi. Hamit Er'in kullandığı plakası öğrenilemeyen TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hamit Er, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



