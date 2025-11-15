Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen TIR'ın şoförü Hamit Er, ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkiinde meydana geldi. Hamit Er'in kullandığı plakası öğrenilemeyen TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hamit Er, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.