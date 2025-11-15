Ortaköy'deki facianın ardından uzmanından kritik uyarı: Sokakta yemesi riskli 10 yiyecek!

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinden üç kişinin Ortaköy’de tükettikleri yemeklerin ardından yaşamını yitirmesi, “sokaktan ne yenmez?” sorusunu gündeme taşıdı. Yaşanan facianın ardından konuşan uzman isim, dışarıda satılan bazı yiyeceklerin yüksek risk taşıdığına dikkat çekerek hangi gıdaların neden tehlikeli olduğunu tek tek açıkladı.
Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin yedikleri yemek sonrası yaşadıkları sağlık sorunları adeta faciaya dönüştü. Aile fertlerinden üçü hayatını kaybederken, geriye yalnızca yoğun bakımda tedavisi süren baba kaldı.Gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulan olayın ardından vatandaşlar dışarıda yemek konusunda daha temkinli davranmaya başladı.
Haber Global’in haberine göre Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sokakta tüketildiğinde yüksek risk taşıyan 10 yiyeceği açıkladı. Yılancıoğlu, yaptığı paylaşımda şu uyarıya dikkat çekti: “Sokaktan niye yenmez? Çünkü hijyen eksikliği, yüksek bakteriyel yük ve toksin birikimi; mide rahatsızlıklarına, enfeksiyonlara ve hatta ölümle sonuçlanabilecek ciddi tablolara yol açabilir.”
Açıkta satılan midyeler; kum, bakteri ve ağır metal barındırma riski taşıdığı için gıda zehirlenmelerine en sık neden olan ürünlerin başında geliyor.
Açıkta ve uygun sıcaklıkta tutulmayan kokoreç ya da ciğer, salmonella ve kampilobakter gibi ciddi enfeksiyonlara adeta davetiye çıkarıyor.
Açık tezgâhta kesilen meyveler, bıçak, tahta ve su ile temas ettiğinde adeta bakteri kokteyli oluşarak tüketenler için sağlık riski oluşturuyor.
Açıkta bırakılan mayonez, ketçap veya yoğurt sosları ısındığında, toksin üreten bakterilerin çoğalmasına sebep oluyor.
Açıkta bekleyen balık-ekmek, balık ile sıcak havanın birleşmesi sonucu histamin zehirlenmesi riskini artırıyor.
Açıkta kızartılan patates ve böreklerde, yağın kaçıncı kez kullanıldığı bilinmediğinden, oksitlenmiş yağ ve yüksek trans yağ içeriği tüketiciler için risk oluşturuyor.
Dumanı üzerinde olmayan dönerlerde, alttaki etler yeterince ısınmamışsa Escherichia coli (E.coli) gibi zararlı bakteriler hayatta kalabilir; bu bakteri normalde insan ve hayvan bağırsaklarında bulunurken, gıda yoluyla bulaştığında ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.
Yıkanmamış yeşillik kullanılan tost, sandviç veya salatalarda, su kaynağı güvenilir değilse parazit bulaşma riski bulunuyor.
Açıkta satılan sütlü tatlılar, sütün sıcak hava ve uzun süreyle temas etmesi sonucu adeta gıda zehirlenmesinin başlıca nedeni haline geliyor.
Kimliği belirsiz şerbetli tatlılar, şerbetin saatlerce dışarıda beklemesi nedeniyle maya ve bakterilerin üremesi için ideal ortam oluşturarak gıda zehirlenmesi riskini artırıyor.