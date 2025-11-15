Ortaköy'deki facianın ardından uzmanından kritik uyarı: Sokakta yemesi riskli 10 yiyecek!

Haber Global’in haberine göre Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sokakta tüketildiğinde yüksek risk taşıyan 10 yiyeceği açıkladı. Yılancıoğlu, yaptığı paylaşımda şu uyarıya dikkat çekti: “Sokaktan niye yenmez? Çünkü hijyen eksikliği, yüksek bakteriyel yük ve toksin birikimi; mide rahatsızlıklarına, enfeksiyonlara ve hatta ölümle sonuçlanabilecek ciddi tablolara yol açabilir.”