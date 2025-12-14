Yeni Şafak
Hasan Dağı’nda mahsur kalan öğrenciler helikopterle kurtarıldı

22:2414/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Aksaray’da tırmanış yaptıkları Hasan Dağı’nda kaybolarak mahsur kalan 2 öğrenci helikopterle kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı’na tırmanış yapan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız (22) ve Yusuf Güney (21), tırmanış sırasında hava şartları nedeniyle kayboldu. Dağda mahsur kalan öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.


İhbar üzerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı. Hasan Dağı’na Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığından helikopter ve arama kurtarma ekibi de gönderildi. Dağın yamacında bulunan 2 öğrenci helikopterle kurtarıldı.


İlk müdahaleleri helikopterde yapılan gençler, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

