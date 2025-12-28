Yeni Şafak
Bolu'da kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

19:0728/12/2025, Pazar
AA
Bolu'da yoğun kar yağışı
Bolu'da yoğun kar yağışı

Göynük-Eskişehir kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Traktörle kurtarılamayan kamyonet, Karayolları aracının yolu açma ve tuzlama çalışması yapması sonucu alternatif güzergahtan yollarına devam etti.

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Göynük-Eskişehir kara yolunda içinde 3 kişi bulunan kamyonet, Himmetoğlu köyü mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

Araçtakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Himmetoğlu köyü muhtarı Mehmet Kaya ve jandarma personeli, kamyoneti traktörle kurtaramayınca, bölgeye Karayolları ekipleri yönlendirildi.

Kamyonet ve içindekiler, Karayolları aracının yolu açma ve tuzlama çalışması yapması sonucu alternatif güzergahtan yollarına devam etti.



#Bolu
#kar yağışı
#mahsur kalma
