Eğitime 'kar' engeli: Yarın için ilk kar tatili haberi geldi

Eğitime 'kar' engeli: Yarın için ilk kar tatili haberi geldi

16:3312/01/2026, Pazartesi
İlk tatil haberi Tunceli'den geldi.
İlk tatil haberi Tunceli'den geldi.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı illerde 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. Yeni tatil kararlarının açıklanması bekleniyor. İşte 13 Ocak kar tatili olan iller...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve veliler '13 Ocak hangi illerde okullar tatil?' sorusuna yanıt arıyor. Yarın için ilk kar tatili haberi ise gelmeye başladı. İşte 13 Ocak kar tatili olan il...


TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.


Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

