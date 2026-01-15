Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Malatya'da kardan kapanan 66 yerleşim yeri ulaşıma açıldı: Acil hastalar sağlıkçılara ulaştırıldı

Malatya'da kardan kapanan 66 yerleşim yeri ulaşıma açıldı: Acil hastalar sağlıkçılara ulaştırıldı

00:0215/01/2026, Perşembe
G: 14/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Malatya'da yüksek rakımlı bölgelerde soğuk hava, tipi ve kar yağışı etkili olurken, kapanan 66 yerleşim yeri ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Ekipler ayrıca hasta ihbarlarına öncelik vererek, sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında 1527 kilometrelik 66 yerleşim yerinin yolu temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Yol açma çalışmalarında araçlarında mahsur kalanları kurtaran ekipler gelen hasta ihbarlarını da değerlendirerek sağlık ekiplerinin yolunu açarak hastalara ulaşmasını sağladı. 

Arapgir, Arguvan, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde 112'ye yapılan ihbar sonrası ambulans talebinde bulunan hastalar, ekiplerin yolları açması ile sağlık ekiplerine teslim edildi.

Pütürge ilçesi Meşedibi Mahallesi'nde ise hastalanan 1 yaşındaki bebek için ambulans helikopter zorlu kış şartlarının olduğu yerleşim yerine inerek hasta bebeği hastaneye yetiştirdi.

#Malatya
#Acil hasta
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı resmileşti: Kömür yardımı kimlere verilecek, başvuru ve dağıtım şartları neler? 2026 Kömür yardımı takvimi