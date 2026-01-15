Malatya'da kardan kapanan 66 yerleşim yeri ulaşıma açıldı: Acil hastalar sağlıkçılara ulaştırıldı

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.