Malatya’da sentetik ecza operasyonu: İki gözaltı

00:2323/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Operasyon sonucu iki kişi gözaltına alındı (Foto: Arşiv)
Operasyon sonucu iki kişi gözaltına alındı (Foto: Arşiv)

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam bin 627 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri Battalgazi ilçesinde yaptığı denetimlerde uyuşturucu ve sentetik ecza ticareti yapan şahıslara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda bin 319 adet sentetik ecza hap ve 308 adet sentetik ecza hap olmak üzere toplam bin 627 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



#Malatya
#Operasyon
#Uyuşturucu
