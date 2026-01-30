Malatya’da 'torbacı' operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda bir ikamet ve bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 800 gram esrar maddesi 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.