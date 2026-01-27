Bağcılar’da karbonmonoksit faciası

Bağcılar’da karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda İzzettin Malay (72), eşi Fatma Malay (45) ve kızları Zehra Malay (6) hayatını kaybederken, Bahar Malay (36) tedavi altına alındı. İzzettin Malay’ın oğlu Nimetullah Malay, elektrik kesintileri nedeniyle evde aydınlatma amacıyla tüp kullanıldığını söyledi.
Bağcılar’da bir evde karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak’taki bir apartmanda yaşayan aileden iki gündür haber alamayan yakınları, gece saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, balkondan girdikleri evde tüpün açık olduğunu ve tüpe aydınlatma amaçlı bir cihazın bağlı olduğunu tespit etti. Ocak üzerindeki tencerede yemek olduğu ve evin içinde yoğun koku bulunduğu belirlendi. Evde yapılan kontrolde İzzettin Malay (72), eşi Fatma Malay (45) ve kızları Zehra Malay’ın (6) yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki incelemelerde hayatta olduğu tespit edilen İzzettin Malay’ın engelli kızı Bahar Malay (36) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinde, olayın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
NAMAZA GİTMEYİNCE POLİSİ ARADILAR
Ölenlerden İzzettin Malay’ın oğlu Nimetullah Malay, babasının her gün gittiği mescide uğramaması üzerine endişelendiklerini belirterek, “Yaklaşık 20 saat kendisinden haber alama-yınca durumu polis ve itfaiyeye bildir-dik. Eve girdiği-mizde babamı, annemi ve küçük kız kardeşimi kaybetmiş bulduk. Diğer kardeşim yoğun bakımda, durumu biraz daha iyi” dedi. Malay, elektrik kesintileri nedeniyle evde tüp kullanıldığını ifade ederek, “Cuma ve cumartesi uzun süre elektrik yoktu. Aydınlatma amacıyla tüpü yakmışlar. Doğalgaz kapalıydı” diye konuştu. 3 kişinin cenazeleri, Arnavutköy’de bulunan Yayla Mezarlığı’na defnedildi.