Bağcılar’da karbonmonoksit faciası

Bağcılar’da bir evde karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak’taki bir apartmanda yaşayan aileden iki gündür haber alamayan yakınları, gece saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, balkondan girdikleri evde tüpün açık olduğunu ve tüpe aydınlatma amaçlı bir cihazın bağlı olduğunu tespit etti. Ocak üzerindeki tencerede yemek olduğu ve evin içinde yoğun koku bulunduğu belirlendi. Evde yapılan kontrolde İzzettin Malay (72), eşi Fatma Malay (45) ve kızları Zehra Malay’ın (6) yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki incelemelerde hayatta olduğu tespit edilen İzzettin Malay’ın engelli kızı Bahar Malay (36) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinde, olayın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.