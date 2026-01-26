Bağcılar'da zehirlenerek hayatını kaybeden Malay ailesinin yokluğunu baba Abdülaziz Malay'ın devamlı gittiği caminin imamı fark etti

Zehirlenen ailenin yakını Çetin Açar, "Olayı 1 saat önce duydum. Onları tanıyoruz. Burada oturuyorlar, biz az ileride oturuyoruz. Rahmetli olduklarını duyup geldik. Doğal gaz dediler ama ne olduğunu bilmiyoruz. Tüpten mi gazdan mı neden öldüklerini bilmiyoruz. Hanımı ve iki kızı vardı. engelli olan kızı şuan da yoğun bakımda. İyi bir insandı. Devamlı camiye gelirdi. Cuma'dan sonra camiye gelmeyince imam fark etmiş. 'Hacı nerede' diye sormuş. Sonra gelip bakıyorlar, ölmüşler" ifadelerini kullandı.



