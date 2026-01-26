Yeni Şafak
Kayseri’de soba gazı faciası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

11:3226/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
AA
Sobadan sızan gaz paniğe neden oldu.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bir evde yaşayan 4 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişi, ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



