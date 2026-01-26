Kayseri’de soba gazı faciası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sobadan sızan gaz paniğe neden oldu.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bir evde yaşayan 4 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişi, ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
