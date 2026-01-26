Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bağcılar'da bir evde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Bağcılar'da bir evde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

10:0926/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken, bir kişinin de ağır yaralı olduğu gördü.

Bağcılar'da bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın yatak odasında, Zehra Malay'ın oturma odasında, Gülbahar Malay ve Abdulaziz Malay'ın hareketsiz yattığı görüldü.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

Zehirlenmenin tüpe bağlı aydınlatma cihazından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

#istanbul
#bağcılar
#zehirlenme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son Dakika Duyurular Listesi: 2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Kadın-Erkek Prim Yaş Tablosu