İstanbul Valiliğinden fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı: Fark edilmesi zordur

İstanbul Valiliğinden fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı: Fark edilmesi zordur

İstanbul Valiliği vatandaşları 'karbonmonoksit' zehirlenmelerine karşı uyardı.
İstanbul Valiliği vatandaşları 'karbonmonoksit' zehirlenmelerine karşı uyardı.

İstanbul Valiliği, kentte rüzgar ve fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün" denildi.

Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."

