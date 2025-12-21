Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Soğuktan korunmak isterken hayatını kaybetti

Soğuktan korunmak isterken hayatını kaybetti

23:4621/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de bir vatandaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Düzce’de görme engelli bir kişi, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbanonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Aziziye Mahallesi Korkmaz Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan görme engelli M.S.’den (50) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede M.S.’nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından M.S.’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



#Düzce
#Karbonmonoksit Gazı
#Soba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN GÜZEL ÜÇ AYLAR EMESAJLARI 2025: Resimli, hadisli, dualı ve en anlamlı üç aylar mesajları ve sözleri whatsapp, instagram ve facebook için