Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı

19:3317/12/2025, Çarşamba
IHA
Düzce İl Jandarma Komutanlığı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında M.U isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kaynaşlı ilçesinde M.U isimli şahsın evinde ve eklentilerinde aramada 2 bin 373 gram Skunk maddesi, 16 kök Skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlu paketleme makinesi, 1 adet etiketleme makinası, iklimlendirme sisteminde kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet av tüfeği ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.



