Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Sercan Yaşar adliyeye getirildi

Soruşturmanın seyrini değiştirmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderimişti.
Medya, magazin ve influencer dünyasına uzanan soruşturmada dijital deliller, mesajlaşma kayıtları ve tanık ifadeleri belirleyici olurken, Yaşar’ın ifadesi ve telefon incelemelerinin dosyanın genişlemesine ve yeni isimlere ulaşılmasına katkı sağladığı öğrenildi.