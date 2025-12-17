Yeni Şafak
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Sercan Yaşar adliyeye getirildi

17:0317/12/2025, Çarşamba
DHA
Sercan Yaşar adliyede.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevine gönderilen fenomen Sercan Yaşar, tekrar ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade için adliyeye getirildi.

Soruşturmanın seyrini değiştirmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderimişti.

Medya, magazin ve influencer dünyasına uzanan soruşturmada dijital deliller, mesajlaşma kayıtları ve tanık ifadeleri belirleyici olurken, Yaşar’ın ifadesi ve telefon incelemelerinin dosyanın genişlemesine ve yeni isimlere ulaşılmasına katkı sağladığı öğrenildi.





