Aydın’da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 tutuklu

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Reisköy Mahallesi’nde şüphe üzerine M.Y. isimli kişiyi durdurdu. Şüphelinin bu sırada yere attığı kağıt parçasını inceleyen ekipler, içerisinde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine M.Y.’nin ikametinde arama yapan polis ekipleri; 2 kilo 60 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu hap, içerisinde sıvı madde bulunan 1 şırınga, pH ölçümünde kullanılan test kağıtları ile 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.