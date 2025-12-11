Yeni Şafak
Aydın’da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 tutuklu

23:4111/12/2025, Perşembe
DHA
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü
Aydın'da Emniyet ekipleri şüphe üzerine bir kişiyi durdurduğu sırada, şüpheli yere kağıt parçası attı. Yere atılan parçayı inceleyen ekipler, kağıt içerisinde uyuşturucu madde tespit etti. Şahsın ikametinde yapılan aramada 2 kilo 60 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 60 gram metamfetamin, uyuşturucu ecza ve uzun namlulu silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Reisköy Mahallesi’nde şüphe üzerine M.Y. isimli kişiyi durdurdu. Şüphelinin bu sırada yere attığı kağıt parçasını inceleyen ekipler, içerisinde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine M.Y.’nin ikametinde arama yapan polis ekipleri; 2 kilo 60 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu hap, içerisinde sıvı madde bulunan 1 şırınga, pH ölçümünde kullanılan test kağıtları ile 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.






