Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Polis memurunu şehit eden saldırganın ailesinden 5 kişiye gözaltı

Polis memurunu şehit eden saldırganın ailesinden 5 kişiye gözaltı

18:269/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Şehit polis memuru Emre Albayrak
Şehit polis memuru Emre Albayrak

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda Ramazan A.'nın açtığı ateş sonucu polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ölen saldırganın ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada etkisiz hale getirilen saldırgan Ramazan A.'nın ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.

Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından binanın 2,4 ve 6 numaralı dairelerinde arama kararı alındı. Dün sabah saatlerinde binaya giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle evlere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 4 numaralı dairede bulunan Ramazan A.'nın polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda şüpheli Ramazan A. etkisiz hale getirilirken Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.


Şüphelinin ailesi gözaltına alındı

Polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada; apartmanda yaşadığı belirlenen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile çıkan çatışmada ölen Ramazan A.'nın eşi de gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin, yarın adliye sevk edilmesi bekleniyor.




#Polis Memuru
#Gözaltı
#Saldırgan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi duyuruldu mu?