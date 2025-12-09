Uyuşturucu baskınında şehit oldu

Uyuşturucu operasyonu çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada ağır yaralanan 27 yaşındaki Polis Memuru Emre Albayrak şehit oldu. İstanbul Çekmeköy’de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından dün sabah 07.30’da Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında baskın yapılan evin içerisinden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan Polis Memuru Albayrak, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada polis memurunu şehit eden ve yağma, uyuşturucu ve kasten yaralama gibi 10 farklı suçtan sabıkası bulunan Ramazan A. öldürüldü. Saldırganlardan Çetin A. ve Cemal A. ise sağ olarak yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yapılan araştırmalarda baba Cemal A'nın "kasten yaralama", iki oğlundan biri olan Çetin A'nın ise ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kötü muamele’, ‘çocuğun kaçırılması’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ ile ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlarından 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Çatışmada öldürülen, polise yönelik saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ise ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘bilişim yoluyla hırsızlık’ ve ‘kötü muamele’ suçlarından 10 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

BABAEVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Albayrak’ın Samsun’un Ladik ilçesindeki ailesinin evine giden heyet, şahadet haberini anne Neslihan ve babası Ramazan Albayrak’a verdi. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit polisin evli olduğu, 6 yıl önce Hakkâri’de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Memuru Emre Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

KAHRAMAN ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Albayrak için Fatih’te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin halası Serap Satar, kuzeni Batuhan Satar ile diğer yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit polisin meslektaşları katıldı. Albayrak’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun’a gönderildi. Şehidin naaşı, bugün Samsun’un Ladin ilçesindeki Avcı Sultan Mehmet Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Arnavutlar köyündeki aile kabristanında toprağa verilecek.







