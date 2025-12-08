Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şehit polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

18:368/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul'daki narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesi törenle memleketine uğurlandı
İstanbul'daki narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesi törenle memleketine uğurlandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketin Samsun'a uğurlandı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile çalışma arkadaşları katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında, bu sabah yüreklerine kor gibi bir ateş düştüğünü ve tarif edilemez bir acı yaşadıklarını belirterek, Emre Albayrak'ın, Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucunda şehit olduğunu anımsattı.

Şehit Albayrak'ın 6 yıllık polis olduğunu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını aktaran Yerlikaya,
"Yiğit, gözü pekti, yüreği tertemizdi. Emniyet teşkilatımızın her bir neferi gibi o da vatanımız, bayrağımız, kutsal bildiğimiz değerler için yemin etmişti ve uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda, arkadaşlarıyla beraber canı pahasına en önde duranlardandı."
ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesi memleketine uğurlandı

Şehidin ailesine seslenen Yerlikaya, şunları dile getirdi:

"Yüreklerinizde derin bir acı var. Bu acıyı hiçbir sözün azaltması mümkün değil. Bizim inancımızda şehitlik, Peygamberlikten sonraki en yüce mertebedir. Acımız ne kadar büyükse kararlığımız da o kadar büyüktür. Çünkü biliyoruz ki şehitlerimiz bize bir emanet bırakıyor. Hem onların hatırasını yaşatmak hem de onların mücadelesini sürdürmek bizim boynumuzun borcudur. O zehir tacirleriyle şehir eşkıyalarıyla eline silah alıp vatandaşımıza, polisimize ateş etmeye cüret eden o alçaklarla mücadelemizi Allah'ın izniyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Yerlikaya, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Tören mangasınca araca konulmak üzere omuzlarda taşınan şehidin cenazesine, çalışma arkadaşları da omuz verdi.

Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.



#Polis Memuru
#Şehit
#Cenaze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026: Doktor, Öğretmen, Polis ve Hemşire için zamlı maaşlar ne kadar olacak? Enflasyon farkı hesaplama tablosu netleşiyor