Şehit polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

"Yiğit, gözü pekti, yüreği tertemizdi. Emniyet teşkilatımızın her bir neferi gibi o da vatanımız, bayrağımız, kutsal bildiğimiz değerler için yemin etmişti ve uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda, arkadaşlarıyla beraber canı pahasına en önde duranlardandı."

"Yiğit, gözü pekti, yüreği tertemizdi. Emniyet teşkilatımızın her bir neferi gibi o da vatanımız, bayrağımız, kutsal bildiğimiz değerler için yemin etmişti ve uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda, arkadaşlarıyla beraber canı pahasına en önde duranlardandı."

"Yüreklerinizde derin bir acı var. Bu acıyı hiçbir sözün azaltması mümkün değil. Bizim inancımızda şehitlik, Peygamberlikten sonraki en yüce mertebedir. Acımız ne kadar büyükse kararlığımız da o kadar büyüktür. Çünkü biliyoruz ki şehitlerimiz bize bir emanet bırakıyor. Hem onların hatırasını yaşatmak hem de onların mücadelesini sürdürmek bizim boynumuzun borcudur. O zehir tacirleriyle şehir eşkıyalarıyla eline silah alıp vatandaşımıza, polisimize ateş etmeye cüret eden o alçaklarla mücadelemizi Allah'ın izniyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."