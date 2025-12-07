Yeni Şafak
Göreve giderken kaza: Polis memuru ve komiser yaralandı

23:377/12/2025, Pazar
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da polis memuru ve komiser, özel araçlarıyla göreve gittikleri sırada iki otomobilin çarpışması sonucu yaralandı. Battalgazi’de meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan emniyet mensuplarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da özel araçlarıyla göreve gittikleri sırada kaza yapan biri polis memuru diğeri komiser olmak üzere 2 emniyet mensubu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göztepe Caddesi ile Şehit Cemal Alkan Sokak kesişiminde 01 SM 320 plakalı Opel marka otomobil ile 44 FH 055 plakalı Opel marka araç çarpıştı. Kazada bir polis memuru ile komiser hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



