Kayıp yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

23:267/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Arama çalışmaları geniş bir alanda yürütülüyor.
Arama çalışmaları geniş bir alanda yürütülüyor.

Malatya'da sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 80'li yaşlardaki vatandaşı bulmak için dron destekli geniş arama çalışması başlatıldı.

Malatya’nın Darende ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İddiaya göre, Darende’nin İbrahimpaşa Mahallesi’nde yaşayan 80’li yaşlarda ve Alzheimer hastalığı bulunduğu belirtilen Hasan Yaşar’dan sabah saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine, yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Geniş bir alanda dron destekli gerçekleştirilen arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



