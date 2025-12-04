Yeni Şafak
Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: Bir kişi hastaneye kaldırıldı

14:234/12/2025, Perşembe
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya’da bir kişi evinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, iş arkadaşları 38 yaşındaki O.Ö.’den haber alamayınca ikametine gitti. Komşularla birlikte eve giren mesai arakadaşları O.Ö’yü hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde evde mutfak tüpünün açık olduğu tespit edildi. Dışarı çıkarılan O.Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.




#malatya
#karbonmonoksit
#zehirlenme
