Malatya’da iş yerinde korkutan yangın

22:471/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yangın

Malatya'da bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

Malatya’da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



#Yangın
#İş Yeri
#İtfaiye
