Mersin'de akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

14:3929/11/2025, Cumartesi
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tankerdeki yangın söndürüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Mersin-Adana Otoyolu, Mersin Serbest Bölgesi bağlantı yolunda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bağlantı yolunun çift şeridini trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tankerdeki yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolun trafik akışına yeniden açılacağı öğrenildi.

#Mersin
#Akdeniz
#tanker
