Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Emre Albayrak'ın ailesine taziye mesajı

16:388/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİS ALBAYRAK'IN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI


Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çekmeköy'de operasyon esnasında çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Albayrak'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.


NE OLMUŞTU?


Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından binanın 2,4 ve 6 numaralı dairelerinde arama kararı alındı. Sabah saatlerinde binaya giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle evlere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.


Evde bulunan R.A.'nın polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda şüpheli R.A. etkisiz hale getirilirken Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.



