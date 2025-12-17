Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu operasyonlarında 35 bin şahıs tutuklandı 108 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

2025 yılında 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
2025 yılında 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi" dedi. Bu yılın ilk 11 ayında uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı; 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

81 İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:


''Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi. Terörsüz Türkiye ufkunu koruyoruz. Terörle mücadele tavizsiz sürecek.


"273 ORGANİZE SUÇ ÇETESİNİ ÇÖKERTTİK"

Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında 20 bin 844’ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460’ı hırsızlık yapan, 2 bin 96’sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik. Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında, 153’ü KOM, 54’ü narkotik,66’sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu tartışılacak bir konu değildir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Hak ettiği gibi bir karşılık görmelidir. Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


TRAFİK GÜVENLİĞİ

Hepimizin vicdanına dokunan bir başlık. Bir annenin, bir babanın, bir evladın yüreğini dağlıyor. Trafik güvenliğini üst noktaya taşımak için denetimleri artırdık. Hedefimiz 2030 yılına kadar trafik kazalarını yüzde 50 azaltmak. 2050'de sıfır can kaybı hedefine ulaşmaktır.''




