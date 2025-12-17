31 bin siteye erişim engeli

Yerlikaya, Kasım 2026'ya kadar polislerin çalışma saatlerinde köklü bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Personel eksikliğinin giderilmesiyle birlikte, Emniyet teşkilatında 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini belirten Yerlikaya, yeni uygulamanın 2026 yılının Ekim veya Kasım aylarında hayata geçirileceğini bildirdi. Standart kadro çalışmalarını da tamamladıklarını da bildiren Yerlikaya, yönetmelik değişikliği yaparak her ilde kolluk dağılımın dengeli ve verimli istihdam modeli içinde yapılacağını söyledi.