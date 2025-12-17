31 bin siteye erişim engeli

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve kumar konularına değindi.
Bakan Yerlikaya, terör propagandalarına, yasa dışı bahis ve ödeme sistemi ağlarına, bilişim dolandırıcılığına ve çevrim içi çocuk istismarlarına karşı operasyonları sürdürdüklerini belirterek, 2025 yılının 11 ayında 195 bin hesap veya şahsın tespit edildiğinin, 31 bin 318 yasa dışı bahis sitesi, 46 bin 656 web sayfası ve 37 bin sosyal medya hesabının erişime engellendiğini, 6 bin 711 şahsın tutuklandığını kaydetti.
590 BİN SURİYELİ DÖNDÜ
Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bu yana 590 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndüğünü belirtti. 2016 yılından bu yana ise ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısının 1 milyon 330 bine ulaştığını aktardı.
Polisin çalışma saatleri değişti
- Yerlikaya, Kasım 2026'ya kadar polislerin çalışma saatlerinde köklü bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Personel eksikliğinin giderilmesiyle birlikte, Emniyet teşkilatında 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini belirten Yerlikaya, yeni uygulamanın 2026 yılının Ekim veya Kasım aylarında hayata geçirileceğini bildirdi. Standart kadro çalışmalarını da tamamladıklarını da bildiren Yerlikaya, yönetmelik değişikliği yaparak her ilde kolluk dağılımın dengeli ve verimli istihdam modeli içinde yapılacağını söyledi.