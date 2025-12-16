4,5 milyarlık bahis blokajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in milletvekillerine dağıtılan sunumda, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 4,5 milyar liralık işlemin yasadışı bahis şüphesiyle bloke edildiğini ifade etti. Bu oran 2024 yılında 2,2 milyar liraydı. Vekillere sunulan metne göre, 2024'te 232 bin 899, bu yılın 11 aylık döneminde ise 76 bin 187 internet sitesi erişimi engellendi. Mayıs-Kasım döneminde 12 bin 308 adet sunucu adresi ile kumar ve yasa dışı bahis sitelerine reklam ve yönlendirme yapan bin 692 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı. Ayrıca Bugüne kadar 419 bin 158 adet sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulunuldu.