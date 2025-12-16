Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Bitlis merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 46 tutuklama

Bitlis merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 46 tutuklama

14:5516/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Bitlis merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu
Bitlis merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu

Bitlis merkezli 9 ilde ‘Yasa dışı bahis’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 46’sı tutuklandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara ait banka hesaplarının satın alınarak bu hesaplar üzerinden ‘Yasa dışı bahis’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından elde edilen paraların aklandığı tespit edildi.

62 şüphelinin 46'sı tutuklandı

Bitlis merkezli 9 ilde, 303 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, yaklaşık 608 milyon TL işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı çökertildi. Operasyonda, 8’i cezaevinde bulunan toplam 62 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 46’sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olduğu ve örgüt liderlerinden biri olduğu belirtilen Ö.K. isimli şüphelinin ise İstanbul’da yürütülen çalışmalar sonucu yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilirken, şüphelilerin yönettiği toplam para hacminin 607 milyon 790 bin 575 TL olduğu belirlendi.





#Bitlis
#yasa dışı
#bahis
#dolandırıcılık
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğalgaz fatura taksitlendirme nasıl yapılır?