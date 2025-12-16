Bitlis merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 46 tutuklama

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara ait banka hesaplarının satın alınarak bu hesaplar üzerinden ‘Yasa dışı bahis’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından elde edilen paraların aklandığı tespit edildi.

62 şüphelinin 46'sı tutuklandı

Bitlis merkezli 9 ilde, 303 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, yaklaşık 608 milyon TL işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı çökertildi. Operasyonda, 8’i cezaevinde bulunan toplam 62 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 46’sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olduğu ve örgüt liderlerinden biri olduğu belirtilen Ö.K. isimli şüphelinin ise İstanbul’da yürütülen çalışmalar sonucu yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilirken, şüphelilerin yönettiği toplam para hacminin 607 milyon 790 bin 575 TL olduğu belirlendi.















