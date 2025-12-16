Yeni Şafak
Bahis reklamlarına sıkı denetim geliyor: 3 bakanlık devrede

12:2316/12/2025, Salı
AA
Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, bahis reklamlarına yönelik kanuni düzenleme çalışması başlatırken, ilerleyen günlerde TBMM’ye sunulması planlanan kanun teklifinde 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse erişiminin engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.

Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.

Alkol ve sigaraya yönelik reklam yasağının benzeri bahis için de uygulanacak, bu konuda yasal düzenlemeye gidilecek.

3 bakanlık yasal düzenleme yapacak

Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.

Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.

#Adalet Bakanlığı
#İçişleri Bakanlığı
#Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#kanun
#yasa
#yasa dışı bahis
#TBMM
