Hobisini gelir kapısına çevirdi: Üniversite öğrencisinden masraflarına 'kiralık' katkısı, ilginç gelir kapısı dikkat çekti

Halı sahaların ’aranan kalecisi’ olarak nitelendirilmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Halı sahaların aranan kalecisi denildiğinde benim için bir iltifat oluyor. Fena değilimdir, güzel oynuyorum. Kalecilik yapmayı da seviyorum. Bu konuda herhangi bir altyapım yok. Ortaokulda okul takımında kaleciydim. Lisede bir müddet ara verdim. Hatta lisede topa değmedim diyebilirim" dedi.