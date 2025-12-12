Yeni Şafak
Kömür ocağında karbonmonotsit zehirlenmesi: İşçiler hastaneye kaldırıldı

23:2512/12/2025, Cuma
IHA
Yedi işçi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesindeki özel bir kömür ocağında gaz yoğunluğu oluşması sonucu 7 işçi karbonmonoksitten etkilendi. İşçilerden bazıları oksijenli bölgeye geçerek kendi imkânlarıyla kurtulurken, geçiş yapamayanlar ekipler tarafından ocaktan çıkarıldı. Zehirlenen işçiler ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında karbonmonoksit gazından etkilenen 7 işçi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yer altındaki çalışmalarda meydana gelen gaz yoğunluğu nedeniyle işçilerden Mustafa K. (50), Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. zehirlendi. İşçilerden bir kısmının oksijenli bölgeye geçerek kendini kurtardığı, ancak Mustafa K.’nin (50) geçiş yapamadığı öğrenildi. Durumu fark eden ekipler tarafından ocaktan çıkarılan 7 işçi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kütahya
#Kömür Ocağı
#Karbonmonoksit
