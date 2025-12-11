Yeni Şafak
Geleneksel yöntemlerle Türk lezzetini yaşatıyor: Kütahyalı işletmeci yaptığı ürünlerle geçmişin izlerini bugüne taşıyor

Kütahya’da açtığı işletmede geleneksel yöntemlerle gözleme yapan Asya Nil Şavk, gerçek gözleme kültürünün unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, yaptığı ürünlerde geçmişin izlerini yaşatmak istediğini söyledi.

Kütahya’da açtığı işletmede geleneksel yöntemlerle gözleme yapan Asya Nil Şavk, gözlemenin Anadolu’da yokluk zamanlarının yemeği olduğunu anlattı. Şavk, "Eskiden insanlar ellerindeki un ve yağla karınlarını doyururdu. Ben de işletmemde o dönemde nasıl yapılıyorsa aynı şekilde üretmeye çalışıyorum" dedi.


Üniversite yıllarında Çanakkale’de aşçılık yaptığını dile getiren Şavk, o dönem mutfakta satılan gözlemelerin geleneksel tariften uzak olduğunu fark ettiğini söyleyerek, "Hamuru açıp içine mısır, peynir koyup gönderiyorlardı. Bu değil arkadaşlar. Gözleme deyince aklıma haşhaşlı olan geliyor. Dışarıda hiç görmemiştim. Mesela gözlemenin içine mısır girmez" diyerek doğru bildiği tarifi çevresine öğretmeye çalıştığını aktardı.


Memleketine döndükten sonra kendi dükkanını açan Şavk, haşhaşlı, yaren, ıspanaklı, peynirli ve patatesli gözlemeler yaptığını belirterek, ürün çeşidini gelenekten kopmamak için sınırlı tuttuğunu vurguladı. Şavk, "Temelinde ninelerimizin taze sütle yaptığı peynirlerle hazırlanan ürünler yatar. Bence bu yeterli" şeklinde konuştu.


Ürün fiyatlarının altına koyulan para görsellerinin dikkat çektiğini belirten Şavk, bunun tamamen babasının fikri olduğunu söyledi. Şavk, "Başta nasıl olacak diye anlamadım. Babam Mehmet Yeşil çizip gösterince çok güzel olduğunu düşündüm. Hem dikkat çekiyor hem de farklılık oluşturuyor. Babama bu konuda çok güveniyorum" diye konuştu.


