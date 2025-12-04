Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Kütahya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

07:414/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü tıra arkadan çarptı.


Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.







İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.








#kütahya
#kaza
#trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI | Memur ve emekli memur maaşı 2026'da ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?