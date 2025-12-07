Kütahya’da emniyet ve jandarmaya 78 yeni araç teslim edildi

Kütahya Valiliği önünde gerçekleştirilen teslim töreninde 61’i emniyet, 17’si jandarma olmak üzere toplam 78 araç ekiplere teslim edildi. Törene Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, bazı daire müdürleri, emniyet ve jandarma personelleri ile vatandaşlar katıldı. Kütahya Valisi Musa Işın, bakanlık politikası gereği 5 yaş üzeri araçların yenilendiğini ifade ederek, “Biz hali hazırda araçlarımızın epey bir kısmını yenilenmiş oluyoruz bu suretle. İnşallah zaman içerisinde, araçlarımızı yenilemeye devam edeceğiz. Bu araçlarla birlikte hem jandarmamız hem emniyet müdürlüğümüz daha seri, daha hızlı bir şekilde çalışmalarını devam ettirecektirö dedi.





Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya’nın suç oranı düşük iller arasında yer aldığını belirterek, “Her iki teşkilatımızın özverili çalışması sayesinde gerçekleşmiş rakamlar. Bu ülke için, bu şehir için, gecesini gündüzüne katan samimi insanlar ve onlar sadece bizlerin huzuru, refahı ve güveni için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onların da bizlerden istediği, talep ettiği sadece kurallara uymamız. Toplum huzuru noktasında bizlerin de gereken fedakarlığı yapmamızö şeklinde konuştu. AK Parti milletvekili Mehmet Demir ise, “Hem emniyet müdürlüğümüz için hem jandarmamız için alınan araçlar, şerleri hayra dönüştürmek için bu memleket adına kullanılacak. Bu araçların temininde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Kütahya Valimiz Musa Işın'a herkesin huzurunda özel olarak teşekkür ediyoruzö dedi.





AK Parti Milletvekili Adil Biçer de yeni araçların vatandaşların huzur ve güvenliğine önemli katkılar sunacağını ifade ederek, “Türkiye genelinde gerek emniyet teşkilatımıza gerekse de jandarma teşkilatımıza ciddi anlamda envanterlerine giren bir araç teslimi gerçekleştirildi. Bu araç tesliminden de Kütahyamız ciddi oranda, yani 61 tane emniyet teşkilatımıza, 17 tane de jandarma teşkilatımıza olmak üzere toplam 78 tane araç Kütahyamıza kazandırıldı. Kütahya zaten huzurun şehri olmakla tanınan, bilinen bir şehir. Fakat bu yeni, güçlü ve modern araçların da katılımlarıyla ilimiz envanterine girmesiyle beraber vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik önemli bir adım daha atılmış olduö ifadelerini kullandı.













Konuşmaların ardından, görevli personellere protokol üyeleri tarafından anahtar teslimi gerçekleştirildi. (DHA)









Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-



