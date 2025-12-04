Yeni Şafak
Kütahya'da kan donduran kaza: Otomobil evin duvarına çarptı, bir kişi öldü bir kişi yaralandı

00:244/12/2025, Perşembe
IHA
Hisarcık’ta otomobil evin duvarına çarptı.
Hisarcık’ta otomobil evin duvarına çarptı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarptığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sefaköy’den Dereköy istikametine seyreden H.H.K. yönetimindeki 37 FF 425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sefaköy’de bir evin duvarına çarptı.
Araçta yolcu olarak bulunan ve çarpmanın etkisiyle ağır yaralan sürücünün eşi N.K. (67) ambulansla sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı sürücü H.H.K. (69) Emet Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Kütahya
#Trafik kazası
#Ölüm
